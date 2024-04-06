Шелоумова (Балденкова) Зиноида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелоумова (Балденкова) Зиноида Павловна

Место рождения

Щербатовка, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балденков Павел Ильич

Мать: не указана

Щербатовка, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шелоумова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Шелоумов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелоумов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Шелоумов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелоумов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Шелоумов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелоумов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Шелоумов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелоумов Михаил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948

Дочь: (Шелоумова) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Шелоумов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1950

Дочь: (Шелоумова) Нина Михайловна

Отец ребёнка: Шелоумов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1952

Дочь: (Шелоумова) Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Шелоумов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

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