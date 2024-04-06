Шелоумова (Балденкова) Зиноида Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Балденков Павел Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шелоумова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Шелоумов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелоумов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Шелоумов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелоумов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Шелоумов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелоумов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Шелоумов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Дочь: (Шелоумова) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Шелоумов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: (Шелоумова) Нина Михайловна
Отец ребёнка: Шелоумов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1952
Дочь: (Шелоумова) Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Шелоумов Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно