Сидоров Захар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидоров Дмитрий
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Сидорова-Алимкина Прасковья Захаровна
Мать ребёнка: Сидорова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
09.08.1904
Дочь: Сидорова-Манохина Евдокия Захаровна
Мать ребёнка: Сидорова Дарья Андреевна
д.Точна Тульской обл.
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Сидорова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Сидорова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Сидорова-Гаврилина Анастасия Захаровна
Мать ребёнка: Сидорова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Сидорова-Крючкова-Костылёва Анна Захаровна
Мать ребёнка: Сидорова Дарья Андреевна
Смерть
1936