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Сидоров Захар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидоров Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Сидорова-Алимкина Прасковья Захаровна

Мать ребёнка: Сидорова Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
09.08.1904

Дочь: Сидорова-Манохина Евдокия Захаровна

Мать ребёнка: Сидорова Дарья Андреевна

д.Точна Тульской обл.
Рождение ребёнка
1915

Сын: Сидоров Яков Захарович

Мать ребёнка: Сидорова Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Сидоров Егор Захарович

Мать ребёнка: Сидорова Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Сидорова-Гаврилина Анастасия Захаровна

Мать ребёнка: Сидорова Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Сидорова-Крючкова-Костылёва Анна Захаровна

Мать ребёнка: Сидорова Дарья Андреевна

Смерть
1936
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