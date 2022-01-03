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Воронцов Григорий Васильевич

Место рождения

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Воронцов Василий Петрович

Мать: Воронцова Федулия Михайловна

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронцова (Михеева) Харитина Андреевна

Рождение ребёнка
03.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воронцова (Михеева) Харитина Андреевна

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
1941
Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Занимался выделкой шкур для фронта
Демобилизация
1942
Москва, город федерального значения Москва
Ранение под Москвой
Работа или профессия
1942
Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Председатель колхоза
Смерть
Неизвестно

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