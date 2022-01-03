Воронцов Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воронцова (Михеева) Харитина Андреевна
Работа или профессия
1941
Занимался выделкой шкур для фронта
Демобилизация
1942
Москва, город федерального значения Москва
Ранение под Москвой
Работа или профессия
1942
Председатель колхоза
Смерть
Неизвестно