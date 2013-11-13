Копылов Виктор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1945
Дата смерти13.11.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1969
Сын: Копылов Виталий Викторович
Мать ребёнка: Копылова Галина Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.03.1974
Дочь: Копылова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Копылова Галина Фёдоровна
Смерть
13.11.2013