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Копылов Виктор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1945

Дата смерти

13.11.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
15.02.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1969

Сын: Копылов Виталий Викторович

Мать ребёнка: Копылова Галина Фёдоровна

Рождение ребёнка
19.03.1974

Дочь: Копылова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Копылова Галина Фёдоровна

Смерть
13.11.2013

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