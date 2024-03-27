Ишмухамедов Исмагил Шакиржанович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти26.07.1942
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Ишмухаметов Шакирзян
Мать: (Гайнуллина) Бибихяляс
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Ишмухамедов Исман Шакиржанович Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1912 Место рождения: Чувашская АССР, Яльчикский р-н, с. Ишеурингское Дата и место призыва: Октябрьский РВК, Узбекская ССР, г. Ташкент, Октябрьский р-н Воинское звание: сержант Последнее место службы: 69 сд Дата выбытия: 26.07.1942 Причина выбытия: пропал без вести Место выбытия: Смоленская обл., Барятинский р-н
Смерть
26.07.1942
Причина смерти: пропал без вести