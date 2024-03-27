Ишмухамедов Исмагил Шакиржанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИшмухамедов Исмагил Шакиржанович

Ишмухамедов Исмагил Шакиржанович

Место рождения

Ишмурзино-Суринск, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1912

Дата смерти

26.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Ишмухаметов Шакирзян

Мать: (Гайнуллина) Бибихяляс

Ишмурзино-Суринск, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Калмыкова) Бият Юсуповна

Военная служба
Неизвестно
Смерть
26.07.1942
Причина смерти: пропал без вести

Мы используем куки для улучшения работы сайта.