Гольке Арнольд Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гольке Арнольд Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1920

Дата смерти

19.04.1997

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1920

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.01.1948

Сын: Гольке Гельмут Арнольдович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.12.1951

Сын: Гольке Андрей Арнольдович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.01.1954

Дочь: Гольке Хильда Арнольдовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.02.1956

Сын: Гольке Владимир Арнольдович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.01.1958

Сын: Гольке Давид Арнольдович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.04.1961

Сын: Гольке Гельмут Арнольдович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.01.1964

Сын: Гольке Арнольд Арнольдович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.08.1967

Сын: Гольке Виктор Арнольдович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.04.1997

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