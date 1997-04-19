Гольке Арнольд Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1920
Дата смерти19.04.1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Жена: скрыто настройками приватности
Сын: Гольке Гельмут Арнольдович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Гольке Андрей Арнольдович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Гольке Хильда Арнольдовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Гольке Владимир Арнольдович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Гольке Гельмут Арнольдович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Гольке Арнольд Арнольдович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Гольке Виктор Арнольдович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности