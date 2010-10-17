Пынков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пынков Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1928

Дата смерти

17.10.2010

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

1956 г.р.
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1928

Отец: Пынков Иван

Мать: Пынкова Екатерина

Рождение ребёнка
1956

Сын: Пынков Иван

Мать ребёнка: Пынкова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пынкова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пынкова Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пынкова Александра Васильевна

Смерть
17.10.2010
Похороны
Неизвестно
Урваново
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