Пынков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1928
Дата смерти17.10.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1928
Отец: Пынков Иван
Мать: Пынкова Екатерина
Рождение ребёнка
1956
Сын: Пынков Иван
Мать ребёнка: Пынкова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пынкова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пынкова Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.2010
Похороны
Неизвестно
Урваново