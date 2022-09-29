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Карташова Ирина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташов Иван Степанович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Карташов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Карташов Иван Степанович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1848

Сын: Карташов Петр Иванович

Отец ребёнка: Карташов Иван Степанович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1850

Сын: Карташов Егор Иванович

Отец ребёнка: Карташов Иван Степанович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Карташова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Карташов Иван Степанович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Карташова) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Карташов Иван Степанович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Неизвестно

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