Карташова Ирина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Карташов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Карташов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Карташов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Карташова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Карташов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Карташова) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Карташов Иван Степанович
Смерть
Неизвестно