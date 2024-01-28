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Улезькова Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улезьков Яков Иванович

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Улезькова) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Улезьков Яков Иванович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Улезькова) Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Улезьков Яков Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1846 ст.

Сын: Улезьков Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Улезьков Яков Иванович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Улезькова) Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Улезьков Яков Иванович

Смерть
Неизвестно

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