Ведягина-Вдовина Варвара Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведягина-Вдовина Варвара Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1926

Дочь: Ведягина-Головина Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Ведягин Николай Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ведягина-Филипова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Ведягин Николай Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ведягин Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Ведягин Николай Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ведягин Степан Николаевич

Отец ребёнка: Ведягин Николай Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ведягина-Исаева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Ведягин Николай Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ведягина-Усачева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Ведягин Николай Захарович

Смерть
Неизвестно
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