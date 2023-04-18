Ведягина-Вдовина Варвара Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.05.1926
Дочь: Ведягина-Головина Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Ведягин Николай Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ведягина-Филипова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Ведягин Николай Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ведягин Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Ведягин Николай Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ведягин Степан Николаевич
Отец ребёнка: Ведягин Николай Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ведягина-Исаева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Ведягин Николай Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ведягина-Усачева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Ведягин Николай Захарович
Смерть
Неизвестно