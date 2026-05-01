Лобков Василий Дмитриевич 03.02.1755 — найти родственников по фамилии на Familio

Лобков Василий Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 03.02.1755

умер 29.10.1796

Отец
Лобков Дмитрий Петрович24.10.1717 г.р.
Мать
Лобкова (Волконская) Анна НикитичнаОколо 1730 г.р.
Супруги
Лобкова (Игнатьева) Анна Ивановна1757 г.р.
Дети
Лобков Александр Васильевич12.01.1785 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1755

Отец: Лобков Дмитрий Петрович

Мать: Лобкова (Волконская) Анна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобкова (Игнатьева) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
12.01.1785

Сын: Лобков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Лобкова (Игнатьева) Анна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - МОСКВА. СРЕТЕНСКИЙ СОРОК. ЦЕРКОВЬ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ В НОВОЙ БАСМАННОЙ https://cgamos.ru/metric-books/2126/2126-1/2126-1-671/ к.86

Смерть
29.10.1796

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