Лобков Василий Дмитриевич
мужской, родился 03.02.1755
умер 29.10.1796
ОтецЛобков Дмитрий Петрович24.10.1717 г.р.
МатьЛобкова (Волконская) Анна НикитичнаОколо 1730 г.р.
Супруги
Лобкова (Игнатьева) Анна Ивановна1757 г.р.
Дети
Лобков Александр Васильевич12.01.1785 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1755
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1785
Сын: Лобков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Лобкова (Игнатьева) Анна Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.10.1796