Скворцова (Смирнитская) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Смирнитский Иван Матвеевич
Мать: Евфросинья Семеновна
Бракосочетание
Около 1849
Рождение ребёнка
1854
Сын: Скворцов Василий Павлович
Отец ребёнка: Скворцов Павел Иванович
Горки Павловы, Горковская волость, Нерехтский уезд
Смерть
Неизвестно