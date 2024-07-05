Скворцова (Смирнитская) Ольга Ивановна 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скворцова (Смирнитская) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Смирнитский Иван Матвеевич

Мать: Евфросинья Семеновна

Бракосочетание
Около 1849

Муж: Скворцов Павел Иванович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Скворцов Василий Павлович

Отец ребёнка: Скворцов Павел Иванович

Горки Павловы, Горковская волость, Нерехтский уезд
Смерть
Неизвестно

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