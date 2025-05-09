Pavlovsky Fedor Dionisovich Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Pavlovsky Fedor Dionisovich

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился Неизвестно, Belarus, Bobrskaya vol, Sennensky uezd, der. Lebedev

умер Неизвестно

Отец
Pavlovsky DionisiyНеизвестно г.р.
Супруги
(Pavlovskaya) Agafya Pavlovna1877 г.р.
Дети
Sidorovich (Pavlovskaya) Mariya Fedorovna1897 г.р.
(Solovyeva (Pavlovskaya)) Lubov Fedorovna20.03.1912 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Pavlovsky Dionisiy

Мать: скрыто настройками приватности

Belarus, Bobrskaya vol, Sennensky uezd, der. Lebedev

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Pavlovskaya) Agafya Pavlovna

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Sidorovich (Pavlovskaya) Mariya Fedorovna

Мать ребёнка: (Pavlovskaya) Agafya Pavlovna

Krupki, Mogilevskaya gub, Belorussia

Рождение ребёнка
20.03.1912

Дочь: (Solovyeva (Pavlovskaya)) Lubov Fedorovna

Мать ребёнка: (Pavlovskaya) Agafya Pavlovna

Belarus, Bobrskaya vol, Sennensky uezd, der. Lebedev

Рождение ребёнка
01.11.1913

Сын: Pavlovsky Michail Fedorovich

Мать ребёнка: (Pavlovskaya) Agafya Pavlovna

Belarus, Mogilev, Shklov, der. Staro-Shklov

Рождение ребёнка
08.07.1916

Сын: Pavlovsky Fedor Fedorovich

Мать ребёнка: (Pavlovskaya) Agafya Pavlovna

Смерть
Неизвестно

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