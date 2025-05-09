Pavlovsky Fedor Dionisovich
мужской, родился Неизвестно, Belarus, Bobrskaya vol, Sennensky uezd, der. Lebedev
умер Неизвестно
ОтецPavlovsky DionisiyНеизвестно г.р.
Супруги
(Pavlovskaya) Agafya Pavlovna1877 г.р.
Дети
(Solovyeva (Pavlovskaya)) Lubov Fedorovna20.03.1912 г.р.Показать еще 2
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Pavlovsky Dionisiy
Мать: скрыто настройками приватности
Belarus, Bobrskaya vol, Sennensky uezd, der. Lebedev
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Sidorovich (Pavlovskaya) Mariya Fedorovna
Мать ребёнка: (Pavlovskaya) Agafya Pavlovna
Krupki, Mogilevskaya gub, Belorussia
Рождение ребёнка
20.03.1912
Дочь: (Solovyeva (Pavlovskaya)) Lubov Fedorovna
Мать ребёнка: (Pavlovskaya) Agafya Pavlovna
Belarus, Bobrskaya vol, Sennensky uezd, der. Lebedev
Рождение ребёнка
01.11.1913
Сын: Pavlovsky Michail Fedorovich
Мать ребёнка: (Pavlovskaya) Agafya Pavlovna
Belarus, Mogilev, Shklov, der. Staro-Shklov
Рождение ребёнка
08.07.1916
Сын: Pavlovsky Fedor Fedorovich
Мать ребёнка: (Pavlovskaya) Agafya Pavlovna
Смерть
Неизвестно