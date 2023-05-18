Куликов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1925
Дата смерти09.10.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925
Отец: Куликов Алексей
Рождение ребёнка
14.10.1948
Сын: Куликов Владимир
Мать ребёнка: Куликова (новикова) Клавдия
Рождение ребёнка
07.01.1952
Сын: Куликов Геннадий
Мать ребёнка: Куликова (новикова) Клавдия
Рождение ребёнка
18.04.1955
Сын: Куликов Анатолий
Мать ребёнка: Куликова (новикова) Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.1972