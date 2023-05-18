Куликов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1925

Дата смерти

09.10.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925

Отец: Куликов Алексей

Мать: Куликова (максимова) Анна

Рождение ребёнка
14.10.1948

Сын: Куликов Владимир

Мать ребёнка: Куликова (новикова) Клавдия

Рождение ребёнка
07.01.1952

Сын: Куликов Геннадий

Мать ребёнка: Куликова (новикова) Клавдия

Рождение ребёнка
18.04.1955

Сын: Куликов Анатолий

Мать ребёнка: Куликова (новикова) Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова (новикова) Клавдия

Смерть
09.10.1972
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