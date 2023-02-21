Блинова Наталья Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Блинов Яков Моисеевич
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Неонила Яковлевна
Отец ребёнка: Блинов Яков Моисеевич
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Блинов Тит Яковлевич
Отец ребёнка: Блинов Яков Моисеевич
Рождение ребёнка
1849 ст.
Отец ребёнка: Блинов Яков Моисеевич
Рождение ребёнка
1852 ст.
Отец ребёнка: Блинов Яков Моисеевич
Рождение ребёнка
1856 ст.
Отец ребёнка: Блинов Яков Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно