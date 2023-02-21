Блинова Наталья Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Наталья Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Блинов Яков Моисеевич

Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Неонила Яковлевна

Отец ребёнка: Блинов Яков Моисеевич

Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Блинов Тит Яковлевич

Отец ребёнка: Блинов Яков Моисеевич

Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Блинов Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Блинов Яков Моисеевич

Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Блинов Феодор Яковлевич

Отец ребёнка: Блинов Яков Моисеевич

Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Блинов Трофим Яковлевич

Отец ребёнка: Блинов Яков Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Яков Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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