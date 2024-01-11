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Бруданин Иван Иванович

Место рождения

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

02.01.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1863

Отец: Бруданин Иван Ефремович

Мать: Бруданина (Акиньшина) Евдокия Яковлевна

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Иван Евсеевич/Евтеевич/Елисеевич Багов г. Усмань купеческий сын Евдокия Никитовна?Никифоровна? жена Никифора Анисимовича Кузнецова?
Бракосочетание
13.02.1883

Жена: Безгорева Пелагея Михайловна

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
по жениху: г.к. Яков Иванович Бруданин унтер-офицер Василий Иванович Бруданин по невесте: кр-н Николай Михайлович Безгорев с. Б. Приваловка г.кр. Алексей Димитриевич Бруданин с. Б. Приваловка
Рождение ребёнка
27.07.1886

Сын: Бруданин Никанор Иванович

Мать ребёнка: Безгорева Пелагея Михайловна

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
бывш.дворовый Стефан Наумович Соколов Екатерина Ивановна Безгорева с. Б. Приваловка
Смерть
Неизвестно

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