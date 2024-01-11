Бруданин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения02.01.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
02.01.1863
Иван Евсеевич/Евтеевич/Елисеевич Багов г. Усмань купеческий сын Евдокия Никитовна?Никифоровна? жена Никифора Анисимовича Кузнецова?
Бракосочетание
13.02.1883
по жениху: г.к. Яков Иванович Бруданин унтер-офицер Василий Иванович Бруданин по невесте: кр-н Николай Михайлович Безгорев с. Б. Приваловка г.кр. Алексей Димитриевич Бруданин с. Б. Приваловка
Рождение ребёнка
27.07.1886
Сын: Бруданин Никанор Иванович
Мать ребёнка: Безгорева Пелагея Михайловна
бывш.дворовый Стефан Наумович Соколов Екатерина Ивановна Безгорева с. Б. Приваловка
Смерть
Неизвестно