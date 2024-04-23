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Смирнов Семён Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

11.04.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
22.11.1891 ст.

Сын: Смирнов Николай Семёнович

Мать ребёнка: Смирнова Любовь Васильевна

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 220
Рождение ребёнка
20.02.1895 ст.

Сын: Смирнов Иван Семёнович

Мать ребёнка: Смирнова Любовь Васильевна

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 462
Смерть
11.04.1899 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Запись в МК Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии плёнка 2038692, стр. 843 Умер в возрасте 48 лет от чахотки.

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