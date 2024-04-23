Смирнов Семён Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851 ст.
Дата смерти11.04.1899 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1891 ст.
Сын: Смирнов Николай Семёнович
Мать ребёнка: Смирнова Любовь Васильевна
Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 220
Рождение ребёнка
20.02.1895 ст.
Мать ребёнка: Смирнова Любовь Васильевна
Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 462
Смерть
11.04.1899 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Запись в МК Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии плёнка 2038692, стр. 843 Умер в возрасте 48 лет от чахотки.