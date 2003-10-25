Мисник Владимир 05.10.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мисник Владимир

Место рождения

д.Веребки, Лепельский р-н, Витебская область

Дата рождения

05.10.1935

Дата смерти

25.10.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Веребки, Лепельский р-н, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мисник ?

Мать ребёнка: Мисник (Азарёнок) Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пруская (Мисник) ?

Мать ребёнка: Мисник (Азарёнок) Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жерносек (Мисник) ?

Мать ребёнка: Мисник (Азарёнок) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мисник (Азарёнок) Нина

Смерть
25.10.2003
д.Веребки, Лепельский р-н, Витебская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
д.Веребки, Лепельский р-н, Витебская область

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