Мисник Владимир
Место рожденияд.Веребки, Лепельский р-н, Витебская область
Дата рождения05.10.1935
Дата смерти25.10.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Веребки, Лепельский р-н, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мисник ?
Мать ребёнка: Мисник (Азарёнок) Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пруская (Мисник) ?
Мать ребёнка: Мисник (Азарёнок) Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жерносек (Мисник) ?
Мать ребёнка: Мисник (Азарёнок) Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мисник (Азарёнок) Нина
Смерть
25.10.2003
д.Веребки, Лепельский р-н, Витебская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
д.Веребки, Лепельский р-н, Витебская область