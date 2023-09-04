Селявкина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курьянова (Селявкина) Оксана
Отец ребёнка: Селявкин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакшандаева (Селявкина) Лариса
Отец ребёнка: Селявкин Александр Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область