Селявкина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селявкина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курьянова (Селявкина) Оксана

Отец ребёнка: Селявкин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакшандаева (Селявкина) Лариса

Отец ребёнка: Селявкин Александр Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область

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