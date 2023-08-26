Андриенко Илья Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриенко Илья Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андриенко Антон

Мать: Андриенко Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андриенко Иван Ильич

Мать ребёнка: Андриенко Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Александра Ильинична

Мать ребёнка: Андриенко Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андриенко Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Андриенко Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андриенко Матрена

Смерть
Неизвестно
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