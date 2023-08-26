Андриенко Илья Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андриенко Антон
Мать: Андриенко Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андриенко Иван Ильич
Мать ребёнка: Андриенко Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Александра Ильинична
Мать ребёнка: Андриенко Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андриенко Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Андриенко Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андриенко Матрена
Смерть
Неизвестно