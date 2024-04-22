Васильев Иван Ипполитович
Место рождения
Дата рождения05.11.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
05.11.1895 ст.
Запись № 154 о рождении 5 ноября 1895 года в семье крестьянина д. Верх-Чиковской Ипполита Екимовича Васильева и жены его Марфы Семеновны, сына Ивана.
Крещение
12.11.1895 ст.
Восприемники: д. Плотниковой Ефим Арефьевич Толстиков и крестьянская жена Вера Екимовна Цивилева.
Бракосочетание
01.09.1917 ст.
Запись № 22 о бракосочетании 1 сентября 1917 года крестьянина с. Верх-Чиковского Ивана Ипполитовича Васильева, первым браком, 20 лет и крестьянской дочери девицы Елизаветы Ивановны Ереминой, 20 лет. П... Показать все
Рождение ребёнка
18.06.1918
Сын: Васильев Николай Иванович
Мать ребёнка: Васильева Елизавета Ивановна
Запись № 47 о рождении 18 июня 1918 года в семье гражданина с. Верх-Чиковского Ивана Ипполитовича Васильева и жены его Елизаветы Ивановны, сына Николая.
Рождение ребёнка
18.05.1924
Мать ребёнка: Васильева Елизавета Ивановна
Запись №396 о рождении от 18 мая 1924 г в с. Верх-Чик у хлебопашца Ивана (28 лет) и домохозяйки Елизаветы (26 лет) Васильевых сына Ивана.
Смерть
Неизвестно