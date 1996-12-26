Емец (Карнаух) Александра
Место рожденияс. Давидовка (Давидівка)
Дата рождения15.05.1915
Дата смерти26.12.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.11.1955
Муж: Емец Алексей
Рождение ребёнка
15.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Емец Алексей
Смерть
26.12.1996