Емец (Карнаух) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емец (Карнаух) Александра

Место рождения

с. Давидовка (Давидівка)

Дата рождения

15.05.1915

Дата смерти

26.12.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.11.1955

Муж: Емец Алексей

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
15.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Емец Алексей

Полтава, Полтавська область
Смерть
26.12.1996
Полтава, Полтавська область

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