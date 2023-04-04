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Клугман Нисон (Анисим)

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

1868

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Клугман Давид

Мать: Клугман Klugman ?

Чернигов, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Жовинская) Бася

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Клугман) Ева (Хава) (Hava)

Мать ребёнка: (Жовинская) Бася

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Клугман) Софья

Мать ребёнка: (Жовинская) Бася

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Клугман Григорий

Мать ребёнка: (Жовинская) Бася

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Клугман Юлий

Мать ребёнка: (Жовинская) Бася

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Клугман) Мария

Мать ребёнка: (Жовинская) Бася

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Кизельштейн (Клугман) Рита

Мать ребёнка: (Жовинская) Бася

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1910

Сын: Клугман Михаил

Мать ребёнка: (Жовинская) Бася

Киев, Украинская ССР
Смерть
1942

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