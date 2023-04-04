Клугман Нисон (Анисим)
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Клугман Давид
Мать: Клугман Klugman ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Жовинская) Бася
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Клугман) Ева (Хава) (Hava)
Мать ребёнка: (Жовинская) Бася
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Клугман) Софья
Мать ребёнка: (Жовинская) Бася
Рождение ребёнка
1903
Сын: Клугман Григорий
Мать ребёнка: (Жовинская) Бася
Рождение ребёнка
1904
Сын: Клугман Юлий
Мать ребёнка: (Жовинская) Бася
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Клугман) Мария
Мать ребёнка: (Жовинская) Бася
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Кизельштейн (Клугман) Рита
Мать ребёнка: (Жовинская) Бася
Рождение ребёнка
1910
Сын: Клугман Михаил
Мать ребёнка: (Жовинская) Бася
Смерть
1942