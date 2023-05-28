Христина Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.
Отец: Сергей Иванович
Мать: не указана
Восприемник
08.12.1896 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 08.12.1896 Калихновщины Александр Диомидович Калихновщины отец крестьянин Диомид Григорьевич мать жена Иульяния Сергеевна Вилина Игнатий Афанасьевич Смуравьево крестьянс... Показать все
Смерть
Неизвестно