Христина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христина Сергеевна

Место рождения

Смуравьево-2, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1864 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: Сергей Иванович

Мать: не указана

Смуравьево-2, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
08.12.1896 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 08.12.1896 Калихновщины Александр Диомидович Калихновщины отец крестьянин Диомид Григорьевич мать жена Иульяния Сергеевна Вилина Игнатий Афанасьевич Смуравьево крестьянс... Показать все
Смерть
Неизвестно

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