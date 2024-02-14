(Кульмемедева) Гайнизамянь
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баязитов Бахтияр
Рождение ребёнка
1854
Сын: Бахтияров Ахметзянь
Отец ребёнка: Баязитов Бахтияр
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Баязитов Бахтияр
Смерть
Неизвестно