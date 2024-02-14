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(Кульмемедева) Гайнизамянь

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баязитов Бахтияр

Рождение ребёнка
1854

Сын: Бахтияров Ахметзянь

Отец ребёнка: Баязитов Бахтияр

Рождение ребёнка
1857

Сын: Баязитов Мухамет Садыкъ

Отец ребёнка: Баязитов Бахтияр

Смерть
Неизвестно

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