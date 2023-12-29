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Философова Палагея Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

18.06.1779

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754

Сын: Философов Иван Яковлев

Отец ребёнка: Философов Яков Семенов

Рождение ребёнка
1759

Сын: Философов Егор Яковлев

Отец ребёнка: Философов Яков Семенов

Рождение ребёнка
1770

Сын: Философов Михайла Яковлев

Отец ребёнка: Философов Яков Семенов

Рождение ребёнка
04.03.1771

Сын: Философов ? Яковлев

Отец ребёнка: Философов Яков Семенов

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Философова) Авдотья Яковлева

Отец ребёнка: Философов Яков Семенов

Смерть
18.06.1779

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