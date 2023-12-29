Философова Палагея Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти18.06.1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Философов Яков Семенов
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Философов Яков Семенов
Рождение ребёнка
1770
Сын: Философов Михайла Яковлев
Отец ребёнка: Философов Яков Семенов
Рождение ребёнка
04.03.1771
Сын: Философов ? Яковлев
Отец ребёнка: Философов Яков Семенов
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Философова) Авдотья Яковлева
Отец ребёнка: Философов Яков Семенов
Смерть
18.06.1779