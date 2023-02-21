Орлов Дей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Дей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Орлов Степан Кондратьевич

Мать: Орлова Аксинья (Ксения) Козьминична

Рождение ребёнка
1729

Сын: Орлов Тихон Деич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Шустова Неонила Деична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Орлов Тихон Деич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Огородникова Евдокия Деична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Ирина Деична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Орлов Артемей Деич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Орлов Агафон Деич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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