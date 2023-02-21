Орлов Дей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Рождение ребёнка
1729
Сын: Орлов Тихон Деич
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Шустова Неонила Деична
Рождение ребёнка
1740
Сын: Орлов Тихон Деич
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Огородникова Евдокия Деична
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Ирина Деична
Рождение ребёнка
1747
Сын: Орлов Артемей Деич
Рождение ребёнка
1753
Сын: Орлов Агафон Деич
Смерть
Неизвестно