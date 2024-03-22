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Луценко Февронья Иванова

Место рождения

Доброполье, Харківська область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Доброполье, Харківська область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Агрипина Степанова

Отец ребёнка: Луценко Степан Гордеев

Доброполье, Харківська область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Парасковья Степанова

Отец ребёнка: Луценко Степан Гордеев

Доброполье, Харківська область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Луценко Никита Степанов

Отец ребёнка: Луценко Степан Гордеев

Доброполье, Харківська область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Луценко Андрей Степанов

Отец ребёнка: Луценко Степан Гордеев

Доброполье, Харківська область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Луценко Степан Гордеев

Доброполье, Харківська область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Луценко Платон Степанов

Отец ребёнка: Луценко Степан Гордеев

Доброполье, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луценко Степан Гордеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луценко Степан Гордеев

Смерть
Неизвестно
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