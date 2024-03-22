Луценко Февронья Иванова
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Агрипина Степанова
Отец ребёнка: Луценко Степан Гордеев
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Парасковья Степанова
Отец ребёнка: Луценко Степан Гордеев
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Луценко Степан Гордеев
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Луценко Степан Гордеев
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Луценко Степан Гордеев
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Луценко Степан Гордеев
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно