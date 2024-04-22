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Скороходов Михаил Дмитриевич

Место рождения

Дубок, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

13.10.1921

Дата смерти

04.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1921

Отец: Скороходов Дмитрий Васильевич

Мать: Скороходова Василиса Михайловна

Дубок, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.12.1946

Сын: Скороходов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Скороходова Лидия Никифоровна

Бракосочетание
1946

Жена: Скороходова Лидия Никифоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.10.1955

Дочь: Скороходова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Скороходова Лидия Никифоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
04.08.1983
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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