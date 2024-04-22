Скороходов Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения13.10.1921
Дата смерти04.08.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1921
Рождение ребёнка
05.12.1946
Сын: Скороходов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Скороходова Лидия Никифоровна
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
22.10.1955
Дочь: Скороходова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Скороходова Лидия Никифоровна
Смерть
04.08.1983