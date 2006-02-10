Сапрыкина (Галицына) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапрыкина (Галицына) Анна Петровна

Сапрыкина (Галицына) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.?

Дата смерти

10.02.2006

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.?

Отец: Галицын Пётр Васильевич

Мать: Галицына Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапрыкин Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
29.04.1975

Дочь: Соколова (Сапрыкина) Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Сапрыкин Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
30.01.1979

Сын: Сапрыкин Вадим Владимирович

Отец ребёнка: Сапрыкин Владимир Алексеевич

Смерть
10.02.2006

Мы используем куки для улучшения работы сайта.