Сапрыкина (Галицына) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.?
Дата смерти10.02.2006
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.?
Отец: Галицын Пётр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1975
Дочь: Соколова (Сапрыкина) Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Сапрыкин Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
30.01.1979
Сын: Сапрыкин Вадим Владимирович
Отец ребёнка: Сапрыкин Владимир Алексеевич
Смерть
10.02.2006