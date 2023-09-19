Тимошкин Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1921
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1921
Отец: Тимошкин Федор
Рождение ребёнка
21.07.1941
Дочь: Крючкова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Тимошкина Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
21.07.1947
Сын: Тимошкин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Тимошкина Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
24.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимошкина Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
05.11.1950
Сын: Тимошкин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Тимошкина Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
14.05.1953
Сын: Тимошкин Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
07.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимошкина Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
03.10.1957
Дочь: Герасимчук Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Тимошкина Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
17.09.1964
Мать ребёнка: Тимошкина Евдокия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно