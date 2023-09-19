Тимошкин Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошкин Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1921

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

1941 г.р.
1947 г.р.
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1950 г.р.
1953 г.р.
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Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1921

Отец: Тимошкин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1941

Дочь: Крючкова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Тимошкина Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
21.07.1947

Сын: Тимошкин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Тимошкина Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
24.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимошкина Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
05.11.1950

Сын: Тимошкин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Тимошкина Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
14.05.1953

Сын: Тимошкин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимошкина Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
03.10.1957

Дочь: Герасимчук Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Тимошкина Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
17.09.1964

Сын: Тимошкин Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Тимошкина Евдокия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимошкина Евдокия Сергеевна

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