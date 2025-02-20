Марфа Филимоновна
женский, родилась 26.08.1843 ст., Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
умерла Неизвестно
МатьНаталья Яковлевна23.08.1811 ст. г.р.
ОтецФилимон Моисеевич16.11.1810 ст. г.р.
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Место
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Рождение
26.08.1843 ст.
Отец: Филимон Моисеевич
Мать: Наталья Яковлевна
Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Крещение
27.08.1843 ст.
Парфеново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно