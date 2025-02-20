Марфа Филимоновна 26.08.1843 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Марфа Филимоновна

Автор
ИИ
Иванова И.

женский, родилась 26.08.1843 ст., Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

умерла Неизвестно

Мать
Наталья Яковлевна23.08.1811 ст. г.р.
Отец
Филимон Моисеевич16.11.1810 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1843 ст.

Отец: Филимон Моисеевич

Мать: Наталья Яковлевна

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Крещение
27.08.1843 ст.
Парфеново, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Крестный отец - деревни Обухова крестьянин Савелеий Яковлев

Смерть
Неизвестно

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