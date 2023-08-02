Михайлов Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1918
Дата смерти06.02.1994
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1918
Отец: Михайлов Василий
Рождение ребёнка
09.03.1956
Дочь: Беляева Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Михайлова Людмила Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Владимир Викторович
Мать ребёнка: Михайлова Людмила Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Валерий Викторович
Мать ребёнка: Михайлова Людмила Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Михайлова Людмила Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.1994