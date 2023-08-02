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Михайлов Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1918

Дата смерти

06.02.1994

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1918

Отец: Михайлов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1956

Дочь: Беляева Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Михайлова Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Владимир Викторович

Мать ребёнка: Михайлова Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Валерий Викторович

Мать ребёнка: Михайлова Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Юрий Викторович

Мать ребёнка: Михайлова Людмила Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Людмила Алексеевна

Смерть
06.02.1994
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