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Бахвалова Елизавета Сергеевна

Место рождения

Васильевское, Чебсарский район, Северный край

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
02.02.1903 ст.

Сын: Бахвалов Василий Иванович

Отец ребёнка: Бахвалов Иван Асигкритович

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
22.03.1904 ст.

Дочь: Бахвалова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Бахвалов Иван Асигкритович

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
22.07.1905 ст.

Сын: Бахвалов Николай Иванович

Отец ребёнка: Бахвалов Иван Асигкритович

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
21.02.1909 ст.

Сын: Бахвалов Порфирий Иванович

Отец ребёнка: Бахвалов Иван Асигкритович

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
10.06.1912 ст.

Сын: Бахвалов Павел Иванович

Отец ребёнка: Бахвалов Иван Асигкритович

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
21.10.1913 ст.

Дочь: Бахвалова Манефа Ивановна

Отец ребёнка: Бахвалов Иван Асигкритович

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
?.01.1919

Дочь: Бахвалова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Бахвалов Иван Асигкритович

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахвалов Иван Асигкритович

Смерть
Неизвестно
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