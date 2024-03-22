Бахвалова Елизавета Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
02.02.1903 ст.
Сын: Бахвалов Василий Иванович
Отец ребёнка: Бахвалов Иван Асигкритович
Рождение ребёнка
22.03.1904 ст.
Дочь: Бахвалова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Бахвалов Иван Асигкритович
Рождение ребёнка
22.07.1905 ст.
Сын: Бахвалов Николай Иванович
Отец ребёнка: Бахвалов Иван Асигкритович
Рождение ребёнка
21.02.1909 ст.
Сын: Бахвалов Порфирий Иванович
Отец ребёнка: Бахвалов Иван Асигкритович
Рождение ребёнка
10.06.1912 ст.
Отец ребёнка: Бахвалов Иван Асигкритович
Рождение ребёнка
21.10.1913 ст.
Дочь: Бахвалова Манефа Ивановна
Отец ребёнка: Бахвалов Иван Асигкритович
Рождение ребёнка
?.01.1919
Дочь: Бахвалова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Бахвалов Иван Асигкритович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно