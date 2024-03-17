Ишутченко (Моисеенко) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишутченко (Моисеенко) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Около 1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Ишутченко Прасковья Макаровна

Отец ребёнка: Ишутченко Макар Антонович

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Ишутченко Павел Макарович

Отец ребёнка: Ишутченко Макар Антонович

Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Ишутченко Василий Макарович

Отец ребёнка: Ишутченко Макар Антонович

Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Ишутченко Сергей Макарович

Отец ребёнка: Ишутченко Макар Антонович

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Ишутченко Ольга Макаровна

Отец ребёнка: Ишутченко Макар Антонович

Смерть
Около 1983

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