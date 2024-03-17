Ишутченко (Моисеенко) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиОколо 1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Ишутченко Прасковья Макаровна
Отец ребёнка: Ишутченко Макар Антонович
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Ишутченко Павел Макарович
Отец ребёнка: Ишутченко Макар Антонович
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Ишутченко Василий Макарович
Отец ребёнка: Ишутченко Макар Антонович
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Ишутченко Сергей Макарович
Отец ребёнка: Ишутченко Макар Антонович
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Ишутченко Ольга Макаровна
Отец ребёнка: Ишутченко Макар Антонович
Смерть
Около 1983