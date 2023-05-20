Тонких Иван Арефьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тонких Иван Арефьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тонких Виктор Иванович

Мать ребёнка: Тонких Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тонких Галина Ивановна

Мать ребёнка: Тонких Мария Николаевна

Рождение ребёнка
10.10.1956

Сын: Тонких Александр Иванович

Мать ребёнка: Тонких Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно

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