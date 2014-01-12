Шилова Зоя Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1927
Дата смерти12.01.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кропинов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Кропинов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кропинов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Кропинов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
28.10.1961
Сын: Кропинов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Кропинов Василий Григорьевич
Смерть
12.01.2014