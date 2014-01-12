Шилова Зоя Николаевна 20.01.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шилова Зоя Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1927

Дата смерти

12.01.2014

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кропинов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Кропинов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кропинов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Кропинов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
28.10.1961

Сын: Кропинов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Кропинов Василий Григорьевич

Смерть
12.01.2014

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