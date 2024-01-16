Непогодьева Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непогодьева Васса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Непогодьев Яков Николаевич

Отец ребёнка: Непогодьев Николай Андреевич

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Непогодьев Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Непогодьев Николай Андреевич

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Полагея (Пелагея) Николаевна

Отец ребёнка: Непогодьев Николай Андреевич

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Непогодьев Николай Андреевич

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Непогодьев Николай Андреевич

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Непогодьев Николай Андреевич

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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