Непогодьева Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Сын: Непогодьев Яков Николаевич
Отец ребёнка: Непогодьев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Непогодьев Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Непогодьев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Полагея (Пелагея) Николаевна
Отец ребёнка: Непогодьев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Непогодьев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Непогодьев Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно