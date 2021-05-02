Копырина (Быкова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Копырин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Копырин Владимир Константинович
Рождение ребёнка
18.01.1955
Дочь: Терентьева (Копырина) Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Копырин Владимир Константинович
Смерть
Неизвестно