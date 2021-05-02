Копырина (Быкова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копырина (Быкова) Мария Михайловна

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Копырин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Копырин Владимир Константинович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.01.1955

Дочь: Терентьева (Копырина) Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Копырин Владимир Константинович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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