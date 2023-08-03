Литвин Артём Борисович
Место рождения
Дата рождения24.06.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1975
Отец: Литвин Борис Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
12.08.2000
Рождение ребёнка
24.01.2001
Дочь: Литвина Александра Артёмовна
Мать ребёнка: Литвина (Кузина) Юлия Александровна
Рождение ребёнка
15.09.2005
Мать ребёнка: Литвина (Кузина) Юлия Александровна
Развод
11.11.2023