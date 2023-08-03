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Литвин Артём Борисович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.06.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1975

Отец: Литвин Борис Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
12.08.2000

Жена: Литвина (Кузина) Юлия Александровна

Рождение ребёнка
24.01.2001

Дочь: Литвина Александра Артёмовна

Мать ребёнка: Литвина (Кузина) Юлия Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.09.2005

Сын: Литвин Алексей Артёмович

Мать ребёнка: Литвина (Кузина) Юлия Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
11.11.2023

Жена: Литвина (Кузина) Юлия Александровна

Москва, город федерального значения Москва

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