Иванова (Крицкая) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1929
Дата смерти19.10.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1929
Отец: Иван
Мать: Крицкая Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Борис
Отец ребёнка: Иванов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова (Иванова) Надежда
Отец ребёнка: Иванов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Дмитрий
Рождение ребёнка
03.10.1950
Сын: Иванов Анатолий
Отец ребёнка: Иванов Дмитрий
Смерть
19.10.2007