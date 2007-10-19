Иванова (Крицкая) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Крицкая) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1929

Дата смерти

19.10.2007

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1929

Отец: Иван

Мать: Крицкая Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Борис

Отец ребёнка: Иванов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова (Иванова) Надежда

Отец ребёнка: Иванов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Дмитрий

Рождение ребёнка
03.10.1950

Сын: Иванов Анатолий

Отец ребёнка: Иванов Дмитрий

Смерть
19.10.2007

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