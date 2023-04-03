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Мернов Иоанн

Место рождения

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Вычислено 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1791 г.р.

Мать

Вычислено 1794 г.р.

Жена

Вычислено 1831 г.р.

Дети

Вычислено 1852 г.р.
Вычислено 1864 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826

Отец: Меренов Федор

Мать: (Гречкина?) Прасковья

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: (Мернова) Елена

Мать ребёнка: Софья

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1864

Сын: Мернов Григорий

Мать ребёнка: Софья

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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