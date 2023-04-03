Мернов Иоанн
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826
Отец: Меренов Федор
Мать: (Гречкина?) Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: (Мернова) Елена
Мать ребёнка: Софья
Рождение ребёнка
Вычислено 1864
Сын: Мернов Григорий
Мать ребёнка: Софья
Смерть
Неизвестно