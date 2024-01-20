Харченко Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарченко Трофим

Харченко Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

?.06.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Харченко Иван

Мать: Фёкла

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Харченко (Харченко) Анастасия

Мать ребёнка: Жена Трофима

Рождение ребёнка
09.11.1901

Сын: Харченко Степан (Стеша)

Мать ребёнка: Жена Трофима

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Харченко Сергей

Мать ребёнка: Жена Трофима

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Харченко Александр

Мать ребёнка: Жена Трофима

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Харченко Иван

Мать ребёнка: Жена Трофима

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Харченко (Харченко) Нина

Мать ребёнка: Жена Трофима

Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Харченко (Харченко) Полина

Мать ребёнка: Жена Трофима

Смерть
?.06.1932

Мы используем куки для улучшения работы сайта.