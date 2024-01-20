Харченко Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти?.06.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Харченко Иван
Мать: Фёкла
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Харченко (Харченко) Анастасия
Мать ребёнка: Жена Трофима
Рождение ребёнка
09.11.1901
Мать ребёнка: Жена Трофима
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Харченко Сергей
Мать ребёнка: Жена Трофима
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Харченко Александр
Мать ребёнка: Жена Трофима
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Харченко Иван
Мать ребёнка: Жена Трофима
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Харченко (Харченко) Нина
Мать ребёнка: Жена Трофима
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Харченко (Харченко) Полина
Мать ребёнка: Жена Трофима
Смерть
?.06.1932