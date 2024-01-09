Лебедева (Ткачева) Ольга Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Ткачева) Ольга Марковна

Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Ткачев Марк

Мать: Мама

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лебедева) Елена Давыдовна

Отец ребёнка: Лебедев Давыд (Довыд) Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лебедева) Анна Давыдовна

Отец ребёнка: Лебедев Давыд (Довыд) Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лебедева) Юлия Давыдовна

Отец ребёнка: Лебедев Давыд (Довыд) Андреевич

Рождение ребёнка
23.10.1927

Сын: Лебедев Владимир Давыдович

Отец ребёнка: Лебедев Давыд (Довыд) Андреевич

Ильинцы, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
19.08.1930

Сын: Лебедев Евгений Давыдович

Отец ребёнка: Лебедев Давыд (Довыд) Андреевич

Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Лебедева) Ефросинья Давыдовна

Отец ребёнка: Лебедев Давыд (Довыд) Андреевич

Рождение ребёнка
1942

Сын: Лебедев Иван Давыдович

Отец ребёнка: Лебедев Давыд (Довыд) Андреевич

Смерть
Неизвестно

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