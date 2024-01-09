Лебедева (Ткачева) Ольга Марковна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Ткачев Марк
Мать: Мама
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лебедева) Елена Давыдовна
Отец ребёнка: Лебедев Давыд (Довыд) Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лебедева) Анна Давыдовна
Отец ребёнка: Лебедев Давыд (Довыд) Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лебедева) Юлия Давыдовна
Отец ребёнка: Лебедев Давыд (Довыд) Андреевич
Рождение ребёнка
23.10.1927
Сын: Лебедев Владимир Давыдович
Отец ребёнка: Лебедев Давыд (Довыд) Андреевич
Ильинцы, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
19.08.1930
Сын: Лебедев Евгений Давыдович
Отец ребёнка: Лебедев Давыд (Довыд) Андреевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Лебедева) Ефросинья Давыдовна
Отец ребёнка: Лебедев Давыд (Довыд) Андреевич
Рождение ребёнка
1942
Отец ребёнка: Лебедев Давыд (Довыд) Андреевич
Смерть
Неизвестно