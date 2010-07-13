Кусков Юрий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1942
Дата смерти13.07.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1942
Рождение ребёнка
01.07.1971
Дочь: Загарей Людмила Юрьевна
Мать ребёнка: Кускова Раиса Михайловна
Шахты, город Шахты, Ростовская область
Рождение ребёнка
31.01.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кускова Раиса Михайловна
Смерть
13.07.2010