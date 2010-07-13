Кусков Юрий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кусков Юрий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1942

Дата смерти

13.07.2010

Пол

Мужской

Добавил:

LZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1942

Отец: Кусков Гавриил Хрисанорович (Хрисанфович)

Мать: Кускова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
01.07.1971

Дочь: Загарей Людмила Юрьевна

Мать ребёнка: Кускова Раиса Михайловна

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Рождение ребёнка
31.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кускова Раиса Михайловна

Смерть
13.07.2010
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