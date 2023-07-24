Шелист (Демчан) Екатерина Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелист (Демчан) Екатерина Никитовна

Шелист (Демчан) Екатерина Никитовна

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Демчан Никита Феодорович

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Бракосочетание
30.10.1883 ст.

Муж: Шелист Стефан Васильевич

Раковец, Тернопільська область
Поручители по жениху Тимофей Александрович Бойко и Гордей Васильевич Солтис по невесте крестьяне того же села Артемий Александрович Бойко и Григорий Маркович Бойко
Рождение ребёнка
16.09.1888 ст.

Дочь: (Шелист) Людмила Стефановна

Отец ребёнка: Шелист Стефан Васильевич

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
16.09.1888 ст.

Сын: Шелист Евфимий Стефанович

Отец ребёнка: Шелист Стефан Васильевич

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.