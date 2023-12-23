Ишеков Максим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишеков Максим Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.1984

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1983 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1984

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.2007

Сын: Ишеков Андрей Максимович

Мать ребёнка: Ишекова Елена Викентьевна

Рождение ребёнка
04.04.2011

Дочь: Ишекова Мария Максмовна

Мать ребёнка: Ишекова Елена Викентьевна

Рождение ребёнка
22.06.2016

Сын: Ишеков Павел Максимович

Мать ребёнка: Ишекова Елена Викентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишекова Елена Викентьевна

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