Корчагин Григорий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черкасова Светлана Григорьевна
Мать ребёнка: Корчагина Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стоякина Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Корчагина Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корчагин Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Корчагина Екатерина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно