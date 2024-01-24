Корчагин Григорий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчагин Григорий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корчагин Анатолий Григорьевич

Мать: Корчагина Клавдия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкасова Светлана Григорьевна

Мать ребёнка: Корчагина Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стоякина Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Корчагина Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корчагин Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Корчагина Екатерина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корчагина Екатерина Андреевна

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