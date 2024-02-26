Григорий Ильин (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Ильин (Ич)

Григорий Ильин (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Илья Михайлов (Ич)

Мать: Марфа Филимонова (Вна)

Рождение ребёнка
01.08.1866 ст.

Дочь: Анна Григорьева (Вна)

Мать ребёнка: Авдотья Егорова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.10.1868 ст.

Сын: Андроник Григорьевич

Мать ребёнка: Авдотья Егорова (Вна)

Рождение ребёнка
14.09.1871 ст.

Дочь: Вера Григорьева (Вна)

Мать ребёнка: Авдотья Егорова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.11.1873 ст.

Дочь: Степанида Григорьева (Вна)

Мать ребёнка: Авдотья Егорова (Вна)

Рождение ребёнка
07.11.1875 ст.

Сын: Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Авдотья Егорова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Егорова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close