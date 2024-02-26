Григорий Ильин (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Илья Михайлов (Ич)
Мать: Марфа Филимонова (Вна)
Рождение ребёнка
01.08.1866 ст.
Дочь: Анна Григорьева (Вна)
Мать ребёнка: Авдотья Егорова (Вна)
Рождение ребёнка
11.10.1868 ст.
Сын: Андроник Григорьевич
Мать ребёнка: Авдотья Егорова (Вна)
Рождение ребёнка
14.09.1871 ст.
Дочь: Вера Григорьева (Вна)
Мать ребёнка: Авдотья Егорова (Вна)
Рождение ребёнка
18.11.1873 ст.
Дочь: Степанида Григорьева (Вна)
Мать ребёнка: Авдотья Егорова (Вна)
Рождение ребёнка
07.11.1875 ст.
Сын: Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Авдотья Егорова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Егорова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно