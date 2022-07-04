Аленин Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аленин Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аленин Иван Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оленина Наталья Силверстовна

Рождение ребёнка
17.01.1827

Сын: Аленин Кирилл Тимофеевич

Мать ребёнка: Оленина Наталья Силверстовна

Рождение ребёнка
05.04.1830

Сын: Аленин Родион Тимофеевич

Мать ребёнка: Оленина Наталья Силверстовна

Рождение ребёнка
01.09.1832

Сын: Аленин Симион Тимофеевич

Мать ребёнка: Оленина Наталья Силверстовна

Рождение ребёнка
20.11.1834

Сын: Аленин Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Оленина Наталья Силверстовна

Рождение ребёнка
09.07.1838

Сын: Аленин Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: Оленина Наталья Силверстовна

Рождение ребёнка
06.11.1841

Сын: Аленин Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Оленина Наталья Силверстовна

Рождение ребёнка
30.06.1844

Сын: Аленин Митрофан Тимофеевич

Мать ребёнка: Оленина Наталья Силверстовна

Рождение ребёнка
?.08.1847

Сын: Аленин Никифор Тимофеевич

Мать ребёнка: Оленина Наталья Силверстовна

Смерть
Неизвестно

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