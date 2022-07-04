Аленин Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аленин Иван Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1827
Мать ребёнка: Оленина Наталья Силверстовна
Рождение ребёнка
05.04.1830
Мать ребёнка: Оленина Наталья Силверстовна
Рождение ребёнка
01.09.1832
Мать ребёнка: Оленина Наталья Силверстовна
Рождение ребёнка
20.11.1834
Сын: Аленин Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Оленина Наталья Силверстовна
Рождение ребёнка
09.07.1838
Мать ребёнка: Оленина Наталья Силверстовна
Рождение ребёнка
06.11.1841
Мать ребёнка: Оленина Наталья Силверстовна
Рождение ребёнка
30.06.1844
Сын: Аленин Митрофан Тимофеевич
Мать ребёнка: Оленина Наталья Силверстовна
Рождение ребёнка
?.08.1847
Сын: Аленин Никифор Тимофеевич
Мать ребёнка: Оленина Наталья Силверстовна
Смерть
Неизвестно